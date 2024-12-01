انت الأن تتابع خبر بعد حبس سعد الصغير .. تعليق صـ ادم من طليقته وهكذا شمتت به والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، قرارها بسجن الفنان المصري سعد الصغير، لمدة 3 سنوات مع دفع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه، بتهمة حيازة سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة، وذلك خلال وصوله إلى مطار القاهرة، قادماً من الولايات المتحدة الأميركية، علقت طليقته الراقصة المصرية شمس المغربي، شامتةً به ومعتبرةً أن الله رد لها حقها.



وفي تفاصيل ما كتبته المغربي:"يمهل والا يهمل ومن يعمل مثقال ذره خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه الله أم لا شماته عمري ما بطلت أدعي وأحسبن عليك أنت دمرت حياتي وأذتني كتير وعملت فيا الا عمر ما يتخيله بشر أتكلمت في شرفي وعرضي وقطعت بنتي حتت وهي مولوده حيه وقهرت قلبي عليها وضيعت مستقبلي ووسخت شرفي في الارض وأذتني في شغلي ومستقبلي عشان تذلني وأحتاجلك وكنت بتدبر لي كل شويه مصيبه عشان تحبسني وأكتر موقف بقي مش أدري أنساه لما رمتني وأنا في دمي بموت في البيت الا خطفتوني منه بعد ما ولدتني بالعافيه وأنا في البنج وجريت أنت والبلطجيه رمتوني وأنا بطلع في الروح بنـ زف يامجـ رمين كل حياتي معاك كانت عافيه وتهديد وبلطجيه يارب ولك بالمثل كل حاجه عملتها فيا وكل العذاب الا عذبتهولي تتعذبه ويحرق قلبك يارب علي أقرب الناس ليك زي ماحرقت قلبي وعذبتني".

وتابع:"عرفت إن في ربنا بكرهك ونفسي أنسي الايام السوده الا شفت فيها وشك ده أنت حتي وانا في غربتي مارحمتنيش أنت والشمامه الشمال كنتو تتصلو بيا تشتموني وتهددوني ماعرفش كنت عايز مني ايه سبحانك يارب كل الا كنت بتتمني تعملو فيا ربنا عملو فيك أنت وهي أنت اتحبست وهي عليها أحكام وهربانه زي ماقهرتني وذلتني ربنا بيذلك دلوقتي بس ادام العالم كله بالكلبشات في الحبس مسجون منك لله ولسه ربنا كبير وعمري ماهاسامحك والا ابطل أدعي عليك وزمب بنتي الغلبانه هو الا في رقبتك مدي الحياه وبسببه عمرك ماهاتشوف خير البيبي الغلبانه الا قطعتها وهي مولوده حيه مش هاقولك غير حسبي الله ونعمه الوكيل فيك وأظن عرفت معناها دلوقتي".