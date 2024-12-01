عمرو دياب يشدو في دبي.. وجمهوره يحتشد بالآلاف في ساحة "هاربر"

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلات ضخما في "دبي هاربر" وسط حضور جماهيري غفير.

تفاصيل الحفل

وشهد موقع الحفل احتشادا كبيرًا من الجماهير قبل انطلاقه بساعات، حيث حرص الجمهور على ترديد أغاني الهضبة قبل صعوده إلى المسرح.

وكعادته صعد الفنان عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور، وعلى مدار ساعتين قدم الهضبة باقة من أجمل أغانية مثل لو اتساب، بحبه، برج الحوت، انت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، ليلي نهاري، وشكرا من هنا لبكرة، كما قدم لجمهوره أغنية "وغلاوتك" وعقب انتهائه من غنائها وجه التحية لروح الملحن الراحل محمد رحيم حيث قال: لقد فقدنا ملحن عظيم هو محمد رحيم ، وختم الهضبة حفله بتحيه الجمهور وسط استعراضات من الألعاب النارية.

آخر أعمال عمرو دياب

على جانب آخر مازال النجم عمرو دياب يتصدر قائمة الفنانين الأعلى استماعا على منصة أنغامي للعام السابع على التوالي.

وأعلنت أنغامي قائمة الفنانين والأغاني الأعلى استماعا لعام ٢٠٢٤، حيث تصدر الهضبة قائمة الأغاني الأعلى استماعا بأغنية "مكانك" وكذلك أعلى ألبوم استماعا خلال العام وهو ألبوم "مكانك" كما تصدر الهضبة قائمة الفنانين الأعلى استماعا خلال عام ٢٠٢٤.