رسالة قوية من شيرين للصحافة: شكرًا لدعمكم في عودتي

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسالة قوية للصحافة بعد نجاح حفلها الغنائي في الكويت، حيث عبرت عن مشاعرها تجاه جمهورها ودعمهم المستمر لها.

شيرين عبدالوهاب

رسالة شيرين عبدالوهاب

ظهرت شيرين في رسالة صوتية على حسابها الرسمي بموقع "إكس"، حيث قالت: "فرحة الوطن العربي برجوعي دبت في عمري وحياتي وقلبي كلها روح جديدة.. شكرًا لبلدي ولصحافة بلدي، شكرًا للكويت ولصحافة الكويت، شكرًا لكل الوطن العربي أهلي وناسي وحبايبي. أنا بيكم وعشانكم هفضل واقفة على رجلي بعد حب ربنا وتوفيقه ليا علشان دعاكم.. ألف شكر".

تأتي هذه الرسالة بعد حفل شيرين الناجح الذي أقيم تحت شعار "كامل العدد"، الجمعة الماضية، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وكانت هذه الأمسية بمثابة عودة قوية لها بعد فترة من الغياب عن الساحة الفنية، مما أضفى طابعًا خاصًا على الحفل وزاد من حماس الجمهور في الوطن العربي.

تفاصيل حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت

قدمت شيرين خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، خاصة أغاني ألبومها الأخير الذي حقق نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، بدأت الحفل بأغنية "ميدلي شيرين" ثم تلتها مجموعة من الأغاني المحبوبة مثل "ومين اختار"، و"آه ياليل"، و"على بالي"، بالإضافة إلى أغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم.

على صعيد آخر، حقق ألبوم شيرين الجديد نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأغاني على منصات الموسيقى المختلفة، ومن المتوقع أن تستمر حفلاتها في مختلف الدول العربية خلال الفترة المقبلة.