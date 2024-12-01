شيرين عبد الوهاب توجه رسالة قوية بعد حفلها في الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 08:28 صباحاً - وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة قوية للصحافة بعد نجاح حفلها الغنائي في الكويت، حيث عبرت عن مشاعرها تجاه جمهورها ودعمهم المستمر لها.

ظهرت شيرين في رسالة صوتية على حسابها الرسمي بموقع "إكس"، حيث قالت: "فرحة الوطن العربي برجوعي دبت في عمري وحياتي وقلبي كلها روح جديدة.. شكراً لبلدي ولصحافة بلدي، شكراً للكويت ولصحافة الكويت، شكراً لكل الوطن العربي أهلي وناسي وحبايبي. أنا بيكم وعشانكم هفضل واقفة على رجلي بعد حب ربنا وتوفيقه ليا علشان دعاكم.. ألف شكر".

تأتي هذه الرسالة بعد حفل شيرين الناجح الذي أقيم تحت شعار "كامل العدد"، الجمعة الماضي، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وكانت هذه الأمسية بمثابة عودة قوية لها بعد فترة من الغياب عن الساحة الفنية، ما أضفى طابعًا خاصًا على الحفل وزاد من حماس الجمهور في الوطن العربي.