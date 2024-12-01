درة تتألق بفستان مخملي مزين باللؤلؤ في حفل ملتقى التميز تواجدت النجمة درة بين حضور حفل ملتقى التميز والإبداع العربي الذي أقيم مساء الجمعة 29 نوفمبر الجاري.واختارت در إقرأ المزيد

تواجدت النجمة درة بين حضور حفل ملتقى التميز والإبداع العربي الذي أقيم مساء الجمعة 29 نوفمبر الجاري.

واختارت درة ارتداء فستانا مخمليا باللون الأسود ومرصع عند الرقبة باللؤلؤ، من تصميم دار أزياء Balmain، ، ولملمت شعرها للخلف.

يذكر أنه عرض لدرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 أول فيلم من إخراجها، فيلم "وين صرنا؟" حضره في المهرجان عدد كبير من النجوم ومنهم حسين فهمي، سوسن بدر، يوسف الشريف، شريف رمزي، هند عبد الحليم، راندا جبر، ليلى علوي، رانيا فريد شوقي، ركين سعد، محمد محمود عبد العزيز، كندة علوش، بشرى وزوجها خالد حميدة، وعمرو محمود ياسين، ومدير المهرجان عصام زكريا، وغيرهم.

"وين صرنا؟" فيلم وثائقي أخرجته وأنتجته درة زروق في أولى تجاربها الإخراجبة والإنتاجية، وتم اختياره للعرض ضمن قسم آفاق بالمهرجان.

الفيلم مدته 79 دقيقة ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات. وفي مصر ، تنتظر زوجها الذي لن يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.