كريم عبد العزيز يعلن موعد عرض أحدث أفلامه "الأرض السوداء"

نشر النجم كريم عبد العزيز صورة من كواليس أحدث أفلامه "الأرض السوداء" المنتظر عرضه في 2025.

ظهر في الصورة أبطال العمل، كريم عبد العزيز وياسمين صبري وإياد نصار مع مخرج العمل بيتر ميمي وهو في وسط البحر في يخت، وعلق كاتبا عبر حسابه بتطبيق Instagram: "فيلم الأرض السوداء .. كيميت، عيد الأضحى 2025 .. يارب يعجبكم.. دعواتكم".

وقالت ياسمين صبري في تصريحات سابقة لبرنامج ET بالعربي إنها تجسد في الفيلم دور غطاسة مضيفة: "هي غطاسة في البحر الأحمر وعايشة في الجونة، مرحة وقوية، وبتروح رحلة الفيلم كلها مع كريم عبد العزيز وبنلف العالم، وإن شاء الله هيكون ممتع".

وسافرت ياسمين صبري وكريم عبد العزيز مؤخرا في تركيا لتصوير أجزاء من فيلم "الأرض السوداء"، واستقبلهما الشيف التركي إسماعيل أوزدمير، في مطعمه.

وحرص الشيف إسماعيل أوزدمير على الاحتفال بكريم عبد العزيز وياسمين صبري وتقديم التحية لهما، كما التقط معهما صورة تذكارية وهو يحمل قطعة خبز كبيرة مكتوب عليها اسمهما.

وفيلم "الأرض السوداء" بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبرى، وإياد نصار وأحمد غزى ومريم محمود الجندى، من إخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول "يوسف"، وهو ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار.