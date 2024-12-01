- 1/2
- 2/2
أعلن المنتج محمد العدل عن بحثه عن أطفال أولاد في سن 7 و8 سنوات من أجل المشاركة في مسلسل "الغاوي" المقرر أن يشارك في بطولته النجم أحمد مكي.
ونشر محمد العدل عبر حسابه بموقع Facebook صورة يطلب فيها أولاد في سن من 7 و8 وممثلين جميع الأعمار من الذكور والإناث.
يذكر أن أحمد مكي تعاقد على مسلسل اجتماعي شعبي من إخراج أحمد صالح وتأليف هاني سرحان ويجري المخرج أحمد صالح، الترشيحات الأولية للمسلسل تزامنًا مع انطلاق التحضيرات استعدادَا للماراثون الرمضاني المقبل 2025.
وكان آخر أعمال الفنان أحمد مكي مسلسل الكبير أوي 8 للمخرج أحمد الجندي، والذي اختتم معه أجزاء مسلسل الكبير أوي، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقدم من خلاله العديد من المواهب الشبابية، بينها رحمة أحمد دور مربوحة، وحاتم صلاح، وغيرها، إضافة إلى ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد مكي يبحث عن أطفال لمسلسله الجديد "الغاوي" أعلن المنتج محمد العدل عن بحثه عن أطفال أولاد في سن 7 و8 سنوات من أجل المشاركة في مسلسل الغاوي المقرر أن يش إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.