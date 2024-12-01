أحمد مكي يبحث عن أطفال لمسلسله الجديد "الغاوي" أعلن المنتج محمد العدل عن بحثه عن أطفال أولاد في سن 7 و8 سنوات من أجل المشاركة في مسلسل الغاوي المقرر أن يش إقرأ المزيد

أعلن المنتج محمد العدل عن بحثه عن أطفال أولاد في سن 7 و8 سنوات من أجل المشاركة في مسلسل "الغاوي" المقرر أن يشارك في بطولته النجم أحمد مكي.

ونشر محمد العدل عبر حسابه بموقع Facebook صورة يطلب فيها أولاد في سن من 7 و8 وممثلين جميع الأعمار من الذكور والإناث.

يذكر أن أحمد مكي تعاقد على مسلسل اجتماعي شعبي من إخراج أحمد صالح وتأليف هاني سرحان ويجري المخرج أحمد صالح، الترشيحات الأولية للمسلسل تزامنًا مع انطلاق التحضيرات استعدادَا للماراثون الرمضاني المقبل 2025.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد مكي مسلسل الكبير أوي 8 للمخرج أحمد الجندي، والذي اختتم معه أجزاء مسلسل الكبير أوي، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقدم من خلاله العديد من المواهب الشبابية، بينها رحمة أحمد دور مربوحة، وحاتم صلاح، وغيرها، إضافة إلى ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف.