نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 18 دقيقة من فيلم "الست" في مهرجان مراكش تكشف تفاصيل حياة أم كلثوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الشركة المنتجة عن أولى ملامح فيلم "الست"، الذي يتناول السيرة الذاتية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، من بطولة النجمة منى زكي.

هذا العمل المنتظر يعيد إحياء تفاصيل حياة كوكب الشرق بشكل سينمائي بعد أن قُدم في السابق كمسلسل، والفيلم يعد بتجربة فنية متميزة تجمع بين الإبداع والإبهار البصري.

عرض أول لمقتطفات من الفيلم في مهرجان مراكش

سيتم عرض 18 دقيقة من فيلم "الست" خلال فعاليات مهرجان مراكش السينمائي، مما يمنح الجمهور لمحة أولى عن العمل.

وقد أعلنت الشركة المنتجة أن الفيلم سيُطرح في دور العرض بمصر والخليج خلال شهر يونيو المقبل كموعد مبدئي.

منى زكي تجسد أم كلثوم ومحمد فراج في دور أحمد رامي



تخوض النجمة منى زكي تحديًا كبيرًا بتجسيد شخصية أم كلثوم، بينما يقدم الفنان محمد فراج دور الشاعر أحمد رامي، الذي ارتبط اسمه بفن كوكب الشرق.

العمل يعيد صياغة علاقة فنية وإنسانية تركت بصمة لا تُنسى في تاريخ الموسيقى العربية.

سيد رجب وأحمد خالد صالح في أدوار محورية

يظهر الفنان سيد رجب في دور الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي، والد أم كلثوم، بينما يجسد الفنان أحمد خالد صالح دور شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي، في تقديم مشاهد تعكس الحياة الشخصية والإنسانية لعائلة أم كلثوم.

عمرو سعد في دور الزعيم جمال عبد الناصر

يجسد الفنان عمرو سعد شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو دور يحمل ثقلًا تاريخيًا يجسد العلاقة بين الفن والسياسة خلال حقبة مهمة من تاريخ مصر.

نجوم كبار يشاركون كضيوف شرف

يشهد الفيلم مشاركة مميزة من نخبة من نجوم الفن كضيوف شرف، من بينهم نيللي كريم، أمينة خليل، أحمد حلمي، وكريم عبد العزيز، مما يضيف لمسة من التنوع والإبداع إلى العمل.

فريق العمل والإخراج

الفيلم من تأليف الكاتب أحمد مراد وإخراج المخرج المبدع مروان حامد، مما يضمن تقديم رؤية سينمائية مبتكرة تجمع بين أصالة القصة وحداثة الإخراج.

ختامًا، فيلم "الست" ليس مجرد عمل سينمائي، بل هو مشروع فني يعيد إحياء سيرة أيقونة الفن العربي أم كلثوم، بتقديم نخبة من أبرز نجوم الفن المصري والعربي، والجمهور على موعد مع تجربة سينمائية لا تُنسى تعكس إبداعًا جديدًا يستحق الانتظار.