نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. مسرح السامر يحتفي بأسطورة الغناء العربي فيروز في ليلة موسيقية خالدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة الثقافة المصرية لتنظيم احتفال فني استثنائي تكريمًا لعيد ميلاد الفنانة اللبنانية القديرة فيروز، التي تُعد واحدة من أبرز رموز الفن العربي.

يهدف الحفل إلى إحياء ذكرى إبداعية لا تُنسى، ويُقام مساء الأحد المقبل على مسرح السامر بالعجوزة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

الاحتفاء بإرث فيروز



ينطلق الحفل بعنوان "تسعينية فيروز"، ويأتي في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز الوعي الثقافي والفني.

ويشرف على الحفل الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حيث يُقدَّم هذا الحدث كتحية لواحدة من أبرز أيقونات الموسيقى والغناء في العالم العربي.

الفرقة المصرية تقدم إبداعات جارة القمر



يتولى إحياء الحفل الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز، والتي ستُبدع في تقديم باقة مختارة من أغاني فيروز التي ما دام أثرت القلوب وأبهرت الأجيال. يشمل البرنامج أغاني مميزة تمثل جزءًا من الإرث الفني العريق الذي تركته فيروز.

تنظيم متكامل تحت إشراف إدارتين متخصصتين



يُنظَّم الحفل بالتعاون بين الإدارة العامة للموسيقى برئاسة الدكتور وليد الشهاوي، والإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي. ويأتي هذا التعاون ضمن رؤية شاملة لتعزيز الثقافة الفنية وتشجيع الجمهور على التواصل مع تراث موسيقي خالد.

دعوة للحضور والمشاركة في الاحتفال



يُعد هذا الحفل فرصة ثمينة لعشاق الفن الراقي للاستمتاع بليلة موسيقية تعيد إحياء ذكريات جارة القمر، وتجدد التقدير لمكانتها الفنية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام السابعة مساءً على مسرح السامر، والدعوة مفتوحة لجميع محبي الفن والثقافة.

رسالة الثقافة



من خلال هذا الحفل، تؤكد وزارة الثقافة المصرية التزامها برسالتها الهادفة إلى التنوير وتعزيز الوعي الفني، مع الاستمرار في تقديم فعاليات تسلط الضوء على القيم الثقافية والإبداعية.