انت الأن تتابع خبر بأجواء من الفرح.. ياسمين عبد العزيز تغني و تستعرض جمالها بإطلالة رائعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز على متابعيها من خلال مقطع فيديو مميز شاركته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه و هي ترقص و تغني ، مستعرضةً جمالها، فإرتدت توب ضيق من الجلد الاسود، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و كانت قد إستأنفت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"، الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، ويشارك في البطولة الممثل كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، وعدد من الممثلين الآخرين.

يعود هذا التعاون بين ياسمين وعمرو محمود ياسين بعد نجاحهما في مسلسلي "ونحب تاني ليه" (2020) و"اللي ملوش كبير" (2021)، وغابت ياسمين عن رمضان 2023 حيث كان آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار"، الذي عرض في رمضان 2022، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.