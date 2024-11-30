انت الأن تتابع خبر أنابيلا هلال تفاجئ المتابعين بهذا الفستان الغريب و جمالها يسحرهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سحرت مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال متابعيها، بأحدث إطلالاتها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بلوك رائع و لامع.

وإرتدت أنابيلا فستاناً قصيراً بتصميم غريب بألوان الأحمر اللامع ذات أكمام طويلة، وربطت شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

وكانت نشرت أنابيلا هلال مجموعة صور لها من إيطاليا، وخطفت الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت فستاناً باللون الأسود، من "Elisabetta Franchi"، يبلغ سعره 850 دولار تقريباً.

وجاء فستان أنابيلا بقصة طويلة تلامس الأرض، وضيقة تعانق الجسد، وبدون أكمام، مع حمالات رفيعة، ومكشوف الصدر، وبثلاث فتحات تكشف البطن والخصر، وبتفصيل حلقة ذهبية عند الصدر.