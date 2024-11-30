“الغاوي”.. أحمد مكي يكشف عن اسم مسلسله الجديد رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -

استقر فريق عمل وصناع مسلسل النجم أحمد مكي على تغيير إسم العمل من “عين شمس” إلى “الغاوي”، ليكون الاسم النهائي للمسلسل المنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل، والمسلسل من إخراج محمد العدل (ماندو) وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف هاني سرحان.

“الغاوي”.. أحمد مكي يكشف عن اسم مسلسله الجديد لرمضان 2025 بدلًا من "عين شمس"



و من ناحية أخرى، أعلن المخرج ماندو العدل عن فتح باب الكاستينج للراغبين في الانضمام إلى فريق العمل، مما يتيح فرصة للمواهب الجديدة للمشاركة في هذا المشروع الفني الكبير.

حيث قرر النجم أحمد مكي كسر حاجز التكرار والخروج من عباءة شخصية “الكبير أوي” التي ارتبط بها جمهوره على مدار 8 مواسم رمضانية، في خطوة جريئة، أختار مكي الإبتعاد تمامًا عن الكوميديا في مسلسله الجديد “عين شمس”، الذي يمثل أول تجربة له في الدراما الشعبية، وهذه الخطوة تعكس رغبة مكي في خوض تحدٍ جديد بعيدًا عن منطقته الآمنة، مما يفتح آفاقًا جديدة لمسيرته الفنية ويضعه أمام اختبار مختلف لجمهوره ومحبيه.

كما بدأ أحمد مكي رحلته مع شخصية “الكبير أوي” عام 2010، ليحقق نجاحًا استثنائيًا دفعه لتقديم الجزء الثاني في 2011، والثالث في 2013، ثم الرابع في 2014، الذي شهد آخر ظهور لدنيا سمير غانم ضمن العمل، بعدها قدم مكي الجزء الخامس في 2015، قبل أن يتوقف عن تقديم أجزاء جديدة لمدة 7 سنوات.

و عاد "مكي" بقوة في رمضان 2022 مع الجزء السادس، وتبعه السابع في 2023، ليختتم مؤخرًا سلسلة المواسم برمضان 2024 مع الجزء الثامن، الذي واصل ترسيخ مكانة “الكبير أوي” كواحد من أبرز الأعمال الكوميدية في الدراما المصرية.





أحمد مكي: فنان متعدد المواهب وأيقونة الكوميديا المصرية

أحمد مكي هو فنان مصري جزائري، أشتهر بموهبته المتعددة كممثل، مخرج، كاتب، ومغني راب، حيث وُلد في 19 يونيو 1980 في الجزائر، لكنه نشأ وتربى في مصر، ودرس الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما، وبدأ مسيرته كمخرج قبل أن يلفت الأنظار بموهبته في التمثيل.

كما حقق "مكي" شهرة واسعة من خلال سلسلة أفلام كوميدية مثل إتش دبور ولا تراجع ولا استسلام، لكن دوره الأبرز كان في مسلسل الكبير أوي، الذي قدم خلاله شخصية الكبير وأشقائه جوني وحزلقوم، وأصبح واحدًا من أبرز المسلسلات الكوميدية في الوطن العربي.

إلى جانب التمثيل، يتمتع "مكي" بشغف كبير بالموسيقى، حيث يعتبر من رواد موسيقى الراب في مصر، وقدم أغاني ناجحة لاقت إعجاب الشباب، أبرزها أغلى من الياقوت ووقفة ناصية زمان.

تميز "مكي" بإبداعه وقدرته على المزج بين الكوميديا والرسائل الاجتماعية العميقة، مما جعله واحدًا من أبرز نجوم جيله وأكثرهم تأثيرًا.