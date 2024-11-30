سماح أنور تنتقد لجوء الفنانين للتيك توك وتكشف عن عملها بعيداً عن الفن أجرت الفنانة سماح أنور مؤخرا لقاء تليفزيونيا مع الإعلامية مروة صبري في برنامج قعدة ستات وتحدثت عن لجوء ب إقرأ المزيد

أجرت الفنانة سماح أنور مؤخراً لقاءً تليفزيونياً مع الإعلامية مروة صبري في برنامج "قعدة ستات"، وتحدثت عن لجوء بعض الفنانين لموقع الفيديوهات تيك توك من أجل تحقيق ربح مادي كبير بحجة عدم تواجدهم في عالم الفن والمشاركة في أعمال فنية جديدة.

أكدت سماح أنها ترفض أن يقلل الإنسان من قيمته مقابل الحصول على ربح مادي، مشيرة إلى أن الإنسان هو القادر على صنع المال، وعليه أن يختار الطريقة التي تحقق هدفه دون أن يقلل من نفسه.

ودافعت سماح عن مهنة الفن وقالت: "ميصحش الفنان إذا كان عارف إنه فعلاً فنان يعمل كده، الفنان مش أي حد، وكلمة فنان مينفعش تترمي تحت رجلين الناس حتى لو بفلوس"، وأكدت أن اللجوء للتيك توك ليس أمراً سهلاً، فهي تراه قراراً يحتاج لشخص شجاع وقوي جداً.

أوضحت سماح أنور أنها تمارس عدداً من الأنشطة لتحقيق الدخل إلى جانب التمثيل قائلة: "أنا عندي شركات أون لاين ومنصات بنيتها في شهور وسنين بتعمل دخل كويس، ولما ييجي شغل تمثيل أقدر أقول مش عايزة، لإني قادرة أصرف على البيت".

يُذكر أن سماح أنور يُعرض لها حالياً عبر منصة شاهد مسلسل "نقطة سودة"، يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، على رأسهم أحمد فهمي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أحمد مجدي، وفاء عامر، أحمد خالد صالح، أحمد بدير، سماح أنور، أشرف عبد الغفور، ناهد رشدي، أحمد عزمي، مريم الخشت، سماح السعيد، محمد الصاوي وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.