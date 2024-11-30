تفاصيل مسلسل آسر ياسين في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان آسر ياسين على بطولة مسلسل جديد بعنوان الحب كله، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

قصة مسلسل الحب كله

وتدور احداث مسلسل الحب كله في إطار اجتماعي تشويقي، مكون من 15 حلقة، يناقش أزمة العملة وسعر الصرف فى الفترة بين يناير 2023 وحتى مارس 2024، وهى الفترة التى وصل فيها سعر الدولار لما يقرب من 70 جنيهًا.

أبطال مسلسل الحب كله

وتواصل الشركة المنتجة له في الفترة الحالية الاتفاق مع باقي الأبطال المشاركين به بجانب آسر ياسين، والعمل من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج محمد السعدي شركة media hub.

أحدث أعمال آسر ياسين

ومن ناحية اخري، يرتبط آسر ياسين بفيلم فرقة الموت مع أحمد عز، ويلعب خلاله شخصية خُط الصعيد ويدخل في صراعات مع عز الذي يقدم دور ضابط، وتدور الأحداث في إطار أكشن تشويقي، ويشارك البطولة منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمنية خليل، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وايضا بدأ تصوير فيلمه الجديد إن غاب القط، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يضم أسماء جلال، محمد شاهين، إنتصار، سماح أنور، وعلي صبحي، والعمل من تأليف أيمن وتار، إخراج سارة نوح، وإنتاج شركة kay oh Pictures.

آخر أعمال آسر ياسين

وكان اخر اعمال آسر ياسين هو مشاركته في موسم دراما رمضان الأخير 2024، بمسلسل دون سابق إنذار، وشاركته في بطولته عائشة بن أحمد، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي، وتناول المسلسل الخلافات الزوجية ومواجهة الزوجين لصعوبات بعد اكتشاف إصابة ابنهما بالسرطان، قبل أن يكشف العمل أن هذا الطفل ليس ابنهما، مما يدخلهما في العديد من الصراعات مع تتابع الأحداث، والعمل مكون من 15 حلقة، من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، حنان سليمان، وإسلام حافظ، ومن تأليف ألمى كفارنة ومن إخراج هاني خليفة.