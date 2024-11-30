مسلسل 80.. أحدث أعمال رحمة أحمد رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة رحمة أحمد علي المشاركة في بطولة مسلسل 80، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2025.

تفاصيل مسلسل 80

ويعد مسلسل 80 هو أولى تجاربها في البطولة المُطلقة للفنانة هدي المفتي، والعمل مكون من 15 حلقة، ومن إخراج كوثر يونس.

وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية من أجل انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، ومن تأليف غادة عبدالعال، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح شركة e producer.

فيلم جديد لـ رحمة أحمد

ومن ناحية اخري، تشارك رحمة أحمد في فيلم رزق الهبل من بطولة منى زكي، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي، تلعب رحمة خلاله شخصية زوجة طه دسوقي، ويشارك في الفيلم محمد شاهين، انتصار، وسماح أنور، ومن تأليف جورج عزمي وإخراج سارة نوح وإنتاج شاهيناز العقاد.

اخر أعمال رحمة أحمد

وكان اخر اعمال رحمة أحمد هو مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي مع أحمد مكي، وقدمت خلاله شخصية مربوحة زوجة الكبير، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، كان آخر أجزاء سلسلة الكبير التي حققت نجاحًا كبيرًا في آخر 15 سنة، وقدم بطولة الجزء الثامن من العمل، أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، وعبدالرحمن حسن، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج أحمد الجندي.

كما شاركت رحمة أحمد كضيف شرف في مسلسل أشغال شقة من بطولة هشام ماجد، والذي نافس في موسم رمضان الماضي 2024، وقدمت رحمة شخصية الخادمة هادية ضمن أحداث المسلسل، وعُرض في 15 حلقة، ومن بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني، إنتصار، مي كساب، رحمة أحمد، ونهى عابدين، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.