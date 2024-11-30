فن ومشاهير

شيرين عبد الوهاب تتألق بفستان واسع من "فالنتينو".. صور التقت الفنانة شيرين عبد لوهاب بجمهورها في الكويت بعد غياب وأحيت مساء الجمعة 29 سبتمبر حفلا غنائيا هناك.أطلت إقرأ المزيد

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 التقت الفنانة شيرين عبد لوهاب بجمهورها في الكويت بعد غياب وأحيت مساء الجمعة، 29 سبتمبر، حفلا غنائيا هناك.

أطلت شيرين عبد الوهاب على جمهورها بفستان من "فالنتينو" باللون الوردي من خامة الحرير، كان واسعا بأكمام طويلة، بفتحة من منطقة الصدر على شكل V.

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ويعد هذا الحفل الأول لشيرين في المنطقة بعد طرح ألبومها الجديد عبر مختلف المنصات، حيث رافقها خلال الحفل فريق عمل ألبومها الأخير، الموزع توما والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين، والشاعر بهاء الدين محمد، وقدمت شيرين خلال الأمسية مجموعة من أغانيها الشهيرة التي حققت نجاحات كبيرة.

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وبدأت شيرين الحفل بأغنية حبيبي نساي، صبري قليل، مين اختار، زمان ، ليلي يا ليل يا ليل، الوتر الحساس، وعندما وصلت إلى أغنية "مشاعر"، عرضت صورا للملحن الراحل محمد رحيم على الشاشة، وطلبت من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة في لحظات مؤثرة، حيث أظهرت شيرين مدى ارتباطها بالراحل واحترامها لإرثه الفني.

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كما تحدث العديد من صناع ألبوم شيرين قبل الحفل مؤكدين حرصهم على دعمها خلال ظهورها الأول في حفل جماهيري عقب إطلاق الألبوم، ومؤكدين أن النجاح الاستثنائي الذي حققه الألبوم يعكس شعبية شيرين وحب الجمهور لها.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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