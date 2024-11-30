سحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين والمطربة نوال

أعلنت دولة الكويت سحب الجنسية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية.

ونشرت الجريدة الرسمية في الكويت، اليوم السبت 30 نوفمبر، قرارا بسحب الجنسية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية وممن اكتسبها معهما عن طريق التبعية.

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، قررت في اجتماعهما الخميس الماضي، سحب وفقد الجنسية من 1758 حالة لعرضها على مجلس الوزراء.

وتشن الحكومة الكويتية حملة صارمة على ما تصفها بحالات الجنسية المزورة والمزدوجة، لسحبها من الأشخاص الذين حصلوا عليها بطرق غير مشروعة أو بالتزوير، وكذلك مزدوجي الجنسية حيث تحظر الكويت الاحتفاظ بالجنسية الأصلية في حالة الحصول على جنسيتها.

ومنذ بدء الحكومة الكويتية حملتها قبل نحو 3 أشهر تجاوز عدد الأشخاص المسحوبة جنسياتهم نحو 8 آلاف شخص.

وحتى الآن لم تعلق الفنانة نوال الكويتية والفنان داود حسين على هذا القرار.