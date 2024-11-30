تامر حسني يلجأ للقضاء بسبب منشور مزيف حذر الفنان المصري تامر حسني كل متابعيه وجمهوره من إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستغل اسمه في إقرأ المزيد

حذر الفنان المصري تامر حسني كل متابعيه وجمهوره من إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستغل اسمه في أعمال النصب لجمع التبرعات المادية، بحجة أنها تبرعات لبعض الأماكن الخيرية.

وأعلن الفنان المصري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الصفحة المذكورة بعد ترويجها لمنشور مزيف بشأن جمع تبرعات لشراء بطاطين للفقراء والمحتاجين.

ويظهر في المنشور المتداول والمنسوب للفنان أنه يناشد الجمهور للتبرع لإحدى الحملات الخيرية، واضعاً أرقام هواتف لاستقبال التبرعات، باعتبارها حملة مضمونة يقودها الفنان بنفسه لمساعدة المحتاجين.

من جانبه، أوضح الفنان عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام"، أن من كتب هذا المنشور ووضع هذه الأرقام شخص كاذب ومنتحل لشخصيته، مؤكداً أنه لم يكتب هذا الكلام، ولا علاقة له بتلك الحملة.

وأضاف: "أنا غير مسؤول عن أي منشور خارج حساباتي الرسمية، وسأتخذ إجراءً قانونياً ضد من فبرك هذا المنشور، ويا ليته تواصل معي منذ البداية، فلم أكن لأتردد في دعم مثل هذه الحملات إن كانت حقيقية وموثوقة".

وأشار تامر حسني إلى أنه لا يمانع أبدًا من المشاركة في حملة مثل هذه لجمع تبرعات من أجل توفير "بطاطين" للفقراء، مضيفا: "يا ريته بجد كلمني لأني كنت هوافق فورًا أعمل الحملة دي، وأنا جاهز أعملها أصلًا".

واختتم منشوره: "يا ريت لو في حاليا أي جهة مختصة بتوزع بطاطين لكل اللي بيناموا من غير غطاء سواء في مصر أو فلسطين؛ يتواصلوا معي في أسرع وقت".