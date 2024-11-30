بسبب "الأرض السوداء".. كريم عبدالعزيز يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - يتصدر اسم الفنان كريم عبدالعزيز محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن عن تصويره لأحدث أعماله الفنية الذي تحمل اسم" الأرض السوداء ".

سبب تصدر كريم عبدالعزيز التريند

ويواصل كريم عبدالعزيز تصوير فيلمه الجديد الأرض السوداء الفترة الحالية، وتم تصوير ما يقرب من 10 ايام متواصلة في تركيا مع المخرج بيتر ميمي، وسوف يكون تصوير المشاهد في عدد من الدول الأوروبية منها تركيا، إسبانيا، إيطاليا واليونان.

أماكن تصوير فيلم الأرض السوداء

ومن المقرر ان تنتقل أسرة فيلم الأرض السوداء إلى اليونان وأسبانيا خلال الأسابيع المقبلة، وتم تصوير أكثر من 50٪ من مشاهد فيلم «الأرض السوداء» في تركيا، إسبانيا، واليونان خلال الفترة الماضية.

أبطال فيلم الأرض السوداء

وجاء فيلم الأرض السوداء من إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولة بجانب بطلي العمل كل من إياد نصار ياسمين صبري، الفنان الشاب أحمد غزي، والفنانة مريم محمود الجندي.

قصة فيلم الأرض السوداء

تدور أحداثه حول شخصية يوسف، ضابط شرطة يتصدى لعصابة دولية متخصصة في تهريب الآثار، يتناول الفيلم التحديات والصراعات التي يواجهها يوسف في سبيل الحفاظ على التراث الثقافي، مما يجعله عرضة لمواقف مثيرة وخطرة، يمتاز السيناريو بتشويق عالي.

آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز

وكان آخر أعمال كريم عبد العزيز هو مسلسل «الحشاشين» الذي قدمه في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وهو سياق درامي تاريخي في القرن الحادي عشر.

قصة مسلسل الحشاشين

وقدم كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين شخصية حسن الصباح، مؤسس طائفة الحشاشين، ومعاقل الطائفة الأساسية في بلاد فارس وبلاد الشام، واستعرض العمل زيارة حسن الصبّاح إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي، وسعيه نشر الدعوة النزارية الإسماعيلية.

أبطال مسلسل «الحشاشين»

شارك في مسلسل «الحشاشين»، مجموعة من كبار نجوم الوسط الفني، على رأسهم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، شيري عادل، أحمد عبد الوهاب، نضال الشافعي، نيقولا معوض، بالإضافة للفنانة السورية سوزان نجم الدين، وعدد كبير من الفنانين، ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة «سينرجي» المتحدة.