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أحمد جودة - القاهرة - أفلام من مصر ولبنان وفلسطين تتألق في الدورة السادسة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير



تستعد الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، المقرر إقامتها من 16 إلى 21 ديسمبر المقبل، لعرض مجموعة مميزة من الأفلام، ومن أبرزها فيلم “برتقالة من يافا” للمخرج الفلسطيني محمد المغني، الذي يشارك ضمن المسابقة الدولية، ولقد حاز الفيلم على العديد من الجوائز، أبرزها الجائزة الكبرى لأفضل فيلم دولي في مهرجان “كليرمون فيران” بفرنسا.

و يشارك الفيلم المصري “دم فاسد” للمخرج طارق الشربيني في المسابقة المصرية بمهرجان القاهرة للفيلم القصير، كما يشهد المهرجان العرض العالمي الأول للفيلم المصري “أروح لفين” للمخرج عز الدين الفقي ضمن نفس المسابقة، وعلى صعيد المسابقة الدولية، ويُعرض الفيلم اللبناني “Far From It” للمخرج ماريو غابالي، إلى جانب الفيلم المصري “كعب عالي” للمخرج مهند الكاشف.

مهرجان القاهرة للفيلم القصير يحتفي بالنجوم ويعرض أعمالًا عالمية



تنطلق الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية، ويشهد حفل الإفتتاح تكريم النجمة ناهد السباعي، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، حيث سيتم منحهم “البرج الذهبي” تقديرًا لمسيرتهم الفنية المتميزة.



و يتضمن برنامج المهرجان مجموعة من الفعاليات المميزة، أبرزها لقاء خاص مع النجم خالد النبوي يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، وندوة للسيناريست تامر حبيب يوم الأربعاء 18 ديسمبر، وكلاهما يُقام بمركز الإبداع الفني ويديرهما الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين.



كما يعرض المهرجان مجموعة من الأفلام القصيرة من مختلف الدول، بعضها يقدم عرضه العالمي الأول، مما يضيف لمسة من التميز إلى هذه الدورة.

فيلم “برتقالة من يافا”

فيلم “اروح لفين”

فيلم far from it

فيلم “كعب عالي”



نبذة عن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير



مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هو حدث سينمائي سنوي يحتفي بالإبداعات السينمائية في مجال الأفلام القصيرة، سواء كانت روائية، وثائقية، أو تجريبية، ويهدف المهرجان إلى دعم المواهب الشابة وإتاحة منصة عالمية لعرض أعمالهم، مع تعزيز الحوار الفني والثقافي بين صناع السينما والجمهور.





يُقام المهرجان في العاصمة المصرية، ويتضمن مسابقات للأفلام القصيرة المحلية والدولية، إضافةً إلى عروض عالمية أولى لأعمال متميزة، كما يشمل المهرجان ندوات وورش عمل تجمع بين المخرجين، النقاد، والجمهور لمناقشة القضايا الفنية وأحدث توجهات السينما القصيرة.

كما يتميز المهرجان بتكريمه لشخصيات بارزة في صناعة السينما عن إنجازاتهم وإسهاماتهم الفنية، مما يساهم في تعزيز مكانة القاهرة كمركز ثقافي وسينمائي عالمي.