عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

القاهرة - محمد ابراهيم - أسباب غير مُعلنة حتى اللحظة

أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين، بموجب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم". وجاء القرار ليشمل أيضًا الأفراد الذين حصلوا على الجنسية معهم تبعًا لهم. هذه الخطوة جاءت ضمن إجراءات أوسع تبنتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، والتي أوصت بسحب وفقد الجنسية من 1758 حالة. وقد عُرضت هذه الحالات على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

الأسباب والتداعيات

لم يتم توضيح الأسباب الرسمية وراء سحب الجنسية من الشخصيات المذكورة في المرسوم. ومع ذلك، فإن الإجراءات المشابهة غالبًا ما تكون مرتبطة بمخالفات قانونية أو ارتكاب أعمال تضر بالأمن الوطني. ويثير القرار تساؤلات واسعة حول تأثيره على مكانة هؤلاء الأفراد وأدوارهم في المجتمع، خاصة أن المطربة نوال والفنان داود حسين يعدان من أبرز الشخصيات الفنية في الكويت والخليج العربي.

سحب الجنسية من سالم الهندي

تفاصيل القرار



شمل المرسوم ذاته سحب الجنسية من سالم الشيخ صالح الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات. يُعد الهندي شخصية بارزة في مجال الأعمال والفن، وُلد عام 1964، وحصل على شهادة الحقوق من جامعة الكويت عام 1989. بدأ مسيرته المهنية في شركة روتانا في أوائل التسعينيات، حيث ساهم بتنظيم حفلات محلية ودولية.

ردود الفعل



أثار القرار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، نظرًا لدور الهندي المحوري في صناعة الموسيقى في المنطقة. يعتبر كثيرون أن سحب الجنسية من شخصيات بارزة قد يعكس توجهًا حكوميًا نحو مراجعة ملفات الجنسية بشكل أكثر صرامة