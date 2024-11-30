تفاعل كبير مع أنشطة الثقافة بقرية الريانية بسوهاج في ختام مبادرة ”أنت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 02:36 مساءً - اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، أنشطتها الثقافية والفنية بفعاليات مبادرة "أنت الحياة" بقرية الريانية المعلق التابعة لمركز طما، بمحافظة سوهاج، والتي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وجاءت في إطار برامج وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والصحة والمجلس القومي للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان ومؤسسة مصر الخير.

شهد اليوم الختامي للمبادرة محاضرة بعنوان "تطوير الذات"، ناقش خلالها د. الفنجري غلاب، أستاذ علم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي، أهمية تعزيز الفرد لمهاراته الشخصية والمهنية من أجل تحقيق الأهداف ومواجهة التحديات.

وأقيمت مجموعة من الورش الفنية للأطفال، منها ورشة فنون تشكيلية، وأخرى للرسم على الوجوه مع الفنانتين مي ومنار البدري، إلى جانب ورشة تفاعلية لتعديل السلوك قدمتها د. فاطمة الزهراء رضوان.

أقيمت الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، ونفذها فرع ثقافة سوهاج بإشراف أحمد فتحي.

واختتمت بعرض مسرح عرائس توعوي عن إنجازات الدولة المصرية، وفقرات اكتشاف المواهب، والبلياتشو للفنان علي القذافي، وفقرات غنائية للفنانة فيروز شعراوي، ثم باقة من الابتهالات والتواشيح للفنانة إسراء عبد الرحمن.