تعرف على إيرادات فيلم إكس مراتي

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رياض - احمد صلاح - نجح فيلم إكس مراتي من بطولة الفنان هشام ماجد والفنان محمد ممدوح، والفنانة أمينة خليل، في تحقيق ايرادات إيرادات الفيلم إلى 9944 جنيها.

يذكر أن فيلم إكس مراتي من بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، ومن إخراج معتز التوني وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وأعرب هشام ماجد عن سعادته بالتعاون مع هؤلاء النجوم، حيث قال: "أنا مستمتع جدًا بتركيبة الفيلم والعمل مع محمد ممدوح الذي يعتبر صديقًا لي وشخصًا جدعًا، وأثنى على موهبته الفنية ونجاحه المستمر في مسلسلاته وأعماله السينمائية".