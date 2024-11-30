انت الأن تتابع خبر سيرين عبد النور تتألق في الكونغرس العالمي للإعلام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تألقت الفنانة سيرين عبد النور خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان "المرأة في الدراما العربية"، التي استضافها موقع "فوشيا" ضمن فعاليات الدورة الثالثة من "الكونغرس العالمي للإعلام" في أبوظبي، بإطلالة أنيقة لفتت الأنظار وأثارت إعجاب الحضور.



اختارت سيرين بدلة مونوكروم حمراء من علامة "LIli BLANC" التي تصمم ملابس تعكس القوة والثقة والأنوثة، مما جعل إطلالتها مثالية لهذا الحدث.



جمع المظهر بين الكلاسيكية والعصرية بفضل الجاكيت القصير والتنورة التي تصل تحت الركبة، ليمنحها مظهراً أنيقاً ومميزاً.



منسق الإطلالات سيدريك حداد أشار إلى أن اللون الأحمر هو المفضل لدى سيرين، وهو لون يعكس الجرأة والحيوية، ما جعل إطلالتها تتسم بالأناقة والجاذبية.



أكملت سيرين إطلالتها بحقيبة ذهبية ومجوهرات أنيقة من دار Bulgari، مما أضاف لمسة من التألق والرفاهية إلى مظهرها، لتثبت مجدداً أنها أيقونة للأناقة والتميز .

