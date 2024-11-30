انت الأن تتابع خبر شيرين عبد الوهاب تتألق في حفل الكويت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية، أحيت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلاً استثنائيًا في الكويت، حيث شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كاملاً، وسط أجواء حماسية وتفاعل كبير من الجمهور.



افتتحت شيرين الحفل بأغنيتها الشهيرة "حبيبي نساي"، وأضفت أجواءً من الفرح على المسرح بحركاتها الراقصة. وتتميز هذه الإطلالة بمرافقة حراسة مشددة، في ظل الظروف الأمنية الخاصة التي رافقت هذا الحفل.



كما قدمت شيرين أغنيتها "عسل حياتي" بشكل مباشر لأول مرة خلال الحفل، وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي. الأغنية لاقت إعجابًا كبيرًا من الحضور، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، مع توزيع للنابلسي، ووتريات سعيد كمال.



وفي لفتة وفاء للملحن الراحل محمد رحيم، خصصت شيرين فقرة من الحفل لتكريمه، حيث قدمت أغنيتهما الشهيرة "مشاعر" وسط عرض صور للراحل على شاشات المسرح. كما طلبت من الجمهور قراءة الفاتحة على روحه والدعاء له بالرحمة. وتعتبر "مشاعر" من أبرز الأعمال التي قدمتها شيرين، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ إصدارها في 2013.



رافق شيرين في الحفل عدد من أصدقائها من صُنّاع الموسيقى، منهم الموزع توما، والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين، للاحتفال معها بنجاح ألبومها الجديد.



وفي ختام الحفل، وجهت شيرين رسالة شكر لجمهورها، مؤكدة أن دعمهم هو السبب وراء نجاحاتها، معبرة عن سعادتها الكبيرة بإحياء أولى حفلاتها بعد الغياب في الكويت، معتبرة أن هذا الجمهور له فضل كبير عليها شخصيًا.



تُعد أغنية "مشاعر" من أبرز التعاونات التي جمعت شيرين بالملحن الراحل محمد رحيم، حيث حققت الأغنية نجاحًا ضخمًا وتجاوزت ملايين المشاهدات على يوتيوب، وما زالت تحظى بشعبية واسعة .