انت الأن تتابع خبر كارمن لبس تكشف عن تفاصيل حياتها الشخصية والمهنية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة اللبنانية كارمن لبس عن تجربتها الفنية وحياتها الشخصية، حيث كشفت عن بعض المحطات الصعبة التي مرّت بها، بما في ذلك حادثة تعرضها للتحرش في سن مبكرة، بالإضافة إلى تفاصيل عن حياتها الزوجية في سن مبكرة.



في لقاء لها مع الإعلامي محمد قيس في بودكاست "عندي سؤال"، روَت كارمن لبس قصة تعرضها للتحرش في سن التاسعة. قالت إن الحادث وقع عندما ذهبت إلى البقالة لشراء آيس كريم، وأثناء عودتها إلى منزلها، قابلها جارهم، والد صديقتها، الذي دعاها لرؤية صور قديمة لصديقتها داخل منزله. وعند دخولها، أغلق الباب وأمسك بها محاولًا سحبها إلى غرفة النوم، لكنها تمكنت من الهروب والعودة إلى منزلها. وأضافت أنها لم تخبر أحدًا سوى والدتها التي نصحتها بعدم التحدث عن الحادث خوفًا من أن تحدث مشكلة كبيرة.



كما تحدثت كارمن عن زواجها المبكر، إذ قالت إنها تزوجت في سن الرابعة عشرة وأنجبت ابنها في الخامسة عشرة من عمرها. وأكدت أنها تركت زوجها في سن السادسة عشرة، موضحة أنها فرت من هذا الزواج في تلك الفترة.



وفيما يتعلق بغيابها الطويل عن الساحة الفنية، أكدت كارمن أنها راودتها الشكوك حول قدرتها كممثلة، مما دفعها للبقاء في المنزل لمدة عامين. لكن رغم ذلك، أضافت أنها لا تقبل أن تُذلّ أو تُهان من أي شخص، مؤكدة أنها على استعداد لإنهاء حياتها بدلاً من أن تكون في موقف مهين .