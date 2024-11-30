نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. الهضبة عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي مميز اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر في دبي، حيث سيقدم لجمهوره مجموعة من أبرز أغنياته التي أحبها الملايين، ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من العروض الغنائية التي يقدمها كبار نجوم الطرب في مختلف أنحاء العالم.

الفنان عمرو دياب

حفل عمرو دياب في الشيخ زايد



كما أحيا النجم الكبير عمرو دياب مؤخرًا حفلًا غنائيًا مميزًا في مدينة الشيخ زايد بحضور جماهيري كبير، وبدأ الحفل بأغنيته الشهيرة “يا أنا يا لأ”، وأكمل بمجموعة من أشهر أعماله مثل “ده لو اتساب”، “بحبه”، و”برج الحوت”.



و لقد أمتع “الهضبة” جمهوره بميدلي بمجموعة من أغانيه القديمة المحبوبة، منها “قمرين”، “نور العين”، “العالم الله”، “ليلي نهاري”، و”بنعيشها”، مستعيدًا أجمل الذكريات مع محبيه، أغنية “وغلاوتك” أشعلت الأجواء بحماس كبير، قبل أن يختتم الحفل بأغنية “هتدلع”، تاركًا الحضور في حالة من السعادة والنشوة الفنية.

حفل عمرو دياب في مهرجان الجونة



كما كان عمرو دياب قد تألق في حفل آخر خلال مهرجان الجونة السينمائي، حيث قدم باقة متنوعة من أغانيه المميزة التي لاقت تفاعلًا استثنائيًا من الحضور، مما يؤكد مكانته كواحد من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي.