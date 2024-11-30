نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلبينو أحمد لـ دوت الخليج الفني: غيرت كلمات أغنية حفلة 9 بعد التلحين..والإعلانات ساعدتني أكتب أغاني مختلفة (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

غيرنا كلمات أغنية حفلة 9 بعد التلحين بسبب مهرجان الجونة

تجربة الأغنية الدعائية للأفلام عظيمة وبتبرز أهمية الفيلم

عسيلي هو من اكتشفي في الغناء وأول مطرب غامر بأغنية من تأليفي وهو ملحن عظيم جدًا

شغلي في الإعلانات جعلني أكتب الأغاني بشكل مختلف ومغاير عن الموجود

عايز أبدأ كل يوم كأني هاوي أول مرة يكتب فكل يوم إنطلاقة بالنسبة لي

يرضيني أن أجيد الكتابة في جميع الألوان من شعبي وبوب وراب ودراما



شاعر غنائي اقتحم مجال تأليف الأغاني منذ عامين فقط، إلا أنه حقق خلالهم الكثير من النجاحات مع ألمع المطربين، فله عدة بصمات ناجحة حققت نسب مشاهدة عالية منها لمون نعناع، استنوا شوية، بايظة، يا ليالي بالإضافة لتجاربة مع أغاني الأفلام الدعائية وآخرهم أغنية حفلة 9 لشرنوبي وأسماء جلال بالجونة، وحاور دوت الخليج الفني الشاعر فلبينو أحمد ليكشف عن تفاصيل أغنية حفلة 9 وأعماله القادمة

وإليكم نص الحوار:

حدثنا عن فكرة أغنية حفلة 9؟



الأغنية بدأت من إني كنت مجهز الكلام أنها لشئ ثاني، وبعد ذلك اقترحت أن شرنوبي يقوم بالتلحين فذهبت له وسمعته الكلمات واستقرينا على شكل للتوزيع واللحن وكان معنا الموزع عمرو البنا، وبعد كده بدأنا نغير في الكلام عندما استقرينا إنها للجونة.



شرنوبي أشار بأنه هو من تحدث مع أسماء جلال لمشاركته في الدويتو، فعند التأليف كنت متوقعهم من البداية في هذا الدويتو ؟



بدأنا نغير في الكلمات بعد اللحن، لكن أصل الأغنية من البداية أنها تكون دويتو، وفي البداية كان لا يوجد قرار بفكرة غناء شرنوبي للأغنية، بعد ذلك قرر غناءها ووصلنا لمرحلة أختيار البنت أمامه فكرنا في كذا اسم حتى تم الاستقرار على أسماء جلال بعد ما تم الإنتهاء من الأغنية، وعجبني جدًا فكرة وجود أسماء جلال، وأعتقد كانت أغنية لطيفة جدًا بتتكلم عن السينما وتأثيرتها على أي ثنائي حب.

عندك أكثر من تجربة كأغنية دعائية للأفلام فمن وجهة نظرك أن هذا ممكن يساعد على الأغنية نجاح أكثر؟



تجربة الأغنية الدعائية للأفلام تجربة عظيمة جدًا، لأنها تبرز أهمية الفيلم ومدى تأثيره من القضية الذي يتحدث عنها، فالأغنية تفيد الفيلم وتزيد الدعايا له، وهناك أغاني كثير جدًا نجحت أكتر من الأفلام نفسها، وأنا بحب أقدم تجربة أغنية فيلم لأنه بيكون ملخص واضح بتفرج على الفيلم وبعد ذلك ابدأ في كتابة الأغنية ويكون هناك موضوع من البداية حابب اتكلم عنه، فهي ليست سهلة وبسيطة.

أغلب أغانيك مع العسيلي فماذا عن كواليس التعاون معه؟



بالفعل أغلب أغانيا مع عسيلي لأنه هو من اكتشفي تقريبًا بالاغاني، وهو أول مطرب غامر وقدم أغنية من تأليفي عن طريق الملحن والموزع أحمد طارق يحيى لأنه كان سبب هذا التعارف، ومن ذلك الوقت عجبتني دماغه وطريقة تفكيره لأنه يشبهني في ذلك، وأنا بحب عسيلي كفنان وكملحن لأنه ملحن عظيم جدًا.

قولت أنك في البداية مكنتش متخيل أن حماقي يوافق على لمون نعناع لأنها لون مختلف عليه.. فما سبب ذلك ؟



مكنتش متخيل الموافقة ولا متخيل حماقي بهذا اللون من وجهة نظري، ولكن عندما طلب مني غنائها اتبسطت جدًا وقولت ليه لأ.

من وجهة نظرك ترى أن عملك في الإعلانات قبل ذلك ساعدك على تأليف الأغاني؟

طبعًا شغل الإعلانات جعلني أكتب الأغاني بشكل مختلف ومغاير عن الموجود، وبحاول أنقل من الإعلانات للأغاني بفكرة أزاي يكون الموضوع تجاري وأزاي الناس تحبه ويبقى بسيط وسلس وجديد وبيلمس مع الناس بسهولة.

ما الأغنية التي تعتبرها نقطة إنطلاقة بالنسبة لك في مشوارك؟





الإنطلاقات كتير جدًا، وأنا شايف أن الإنطلاقة حدثت من بدري لكن القادم هو الذي لا بد أن يكون مختلف، وأنا لسه لم أقدم أي حاجة من اللي عندي وكل هذا بجرب لمعرفة نظرة الناس ولا ابدأ أغير، أنا لسه بتعلم وكل مرة عايز ابدأ كل يوم كأني لسه هاوي وأول مرة يكتب، فحاسس أن كل يوم إنطلاقة.

هل هناك لون جديد تتمنى أن تقدمه؟

بحاول طول الوقت أقدم ألوان جديد من شعبي وبوب وراب ودراما لأن ذلك يرضيني بفكرة أنني أجيد كتابة كل هذه الألوان، فليس هناك لون ثابت" أنا النهاردة صاحي حابب اكتب راب".



هل توجد أعمال جديدة الفترة المقبلة؟



إن شاء الله في أكثر من أغنية مع حد مختلف جدًا عني ولم يسبق لنا التعاون من قبل، وأيضًا هناك مفاجأت مع كل ما قمت بالتعاون معهم، لدينا جديد ولكن لم يحدد موعد نزولهم بعد، وإعلانات الموسم الرمضاني أيضًا.