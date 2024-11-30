طالبات المعاهد الأزهرية في ضيافة وزارة الثقافة المصرية وجولة بدار الأوبرا ومتحف...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 01:34 مساءً - وزير الثقافة: هذه الجولات تهدف إلى إتاحة الخدمة الثقافية للجميع وإذكاء وعي الشباب بما تمتلكه مصر من كنوز حضارية وثقافية

في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تستضيف وزارة الثقافة المصرية، غدًا، وفدًا من طالبات المعاهد الأزهرية، في رحلة تثقيفية تهدف إلى تعريفهن بأنشطة وفعاليات قطاعات الوزارة المختلفة، وتأتي هذه الجولة بالتنسيق مع قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني.

تبدأ الجولة بزيارة "متحف الخزف الإسلامي"، بقصر الأمير عمرو إبراهيم، بالزمالك، التابع لقطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، والذي يُعد من أبرز المتاحف الفنية المصرية. وقد أُعيد افتتاح المتحف في 15 أكتوبر الماضي بعد إغلاق دام أكثر من 15 عامًا، وسيحظى الوفد بفرصة استكشاف التصاميم المعمارية المتميزة للمتحف، والزخارف الإسلامية الفريدة التي تزين نوافذه وأسقفه وجدرانه، إضافة إلى الاطلاع على مجموعة نادرة من المقتنيات الخزفية التي تمثل تراث مصر ودول العالم الإسلامي.

تستمر الجولة بزيارة دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حيث ستتعرف الطالبات على متحف دار الأوبرا، وتفقد فصول تدريب مركز تنمية المواهب، الذي يعكس اهتمام الوزارة برعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم، وتُختتم الجولة بزيارة المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أسامة طلعت، حيث سيقام معرض كتاب، يليه ندوة تعريفية عن الأزهر الشريف وتاريخه العريق.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بأن هذه الجولات تهدف إلى إتاحة الخدمة الثقافية للفئات المصرية كافة، لرفع وعي الشباب بما تمتلكه مصر من كنوز حضارية وثقافية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لرعاية الطلبة المتميزين من مختلف المؤسسات التعليمية، وتقديم برامج ثقافية متنوعة لتعزيز ارتباطهم بالتراث المصري.

ومن المقرر أن يشارك في هذه الجولة الأولى 35 طالبة من الأزهر الشريف، برفقة كل من: الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية.