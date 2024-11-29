أحمد جودة - القاهرة - بإطلالة رومانسية.. هبة مجدي برفقة زوجها محمد محسن في أحدث ظهور لهما

شاركت الفنانة هبة مجدي، صورًا لها برفقة زوجها الفنان محمد محسن، حيث كان يتواجدوا بإحدى أماكن أسطبل الخيول، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

و ظهرت هبة مجدي مع زوجها في لحظة رومانسية بإطلالة شتوية أنيقة وجذابة، حيث لفتت الأنظار وتفاعل معها جمهورها بشكل كبير، وحظي ظهورها بتعليقات إيجابية وردود فعل واسعة.

هبة مجدي برفقة زوجها محمد محسن في أحدث ظهور لهما

هبة مجدي برفقة زوجها محمد محسن في أحدث ظهور لهما

هبة مجدي برفقة زوجها محمد محسن في أحدث ظهور لهما

آخر أعمال الفنانة هبة مجدي

وكانت آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مسلسل "المداح- أسطورة العودة"، يشارك في بطولة المسلسل: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

أحداث مسلسل "المداح - أسطورة العودة"

في الفصل الجديد من أسطورة المداح، يجد (صابر) نفسه في حرب ضارية، تشتعل نيرانها بينه وبين الجن، حيث يبدأ فصل جديد من الصراع حين يلبي هو وصديقه (سميح) نداء استغاثة لعائلة صعيدية.