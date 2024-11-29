بدء عزاء شقيق الفنانة حنان سليمان

القاهرة - محمد ابراهيم - بدء منذ قليل عزاء شقيق الفنانة حنان سليمان، بمسجد الكويتي في منطقة زهراء المعادي، واستقبلت حنان المعزين في وفاة شقيقها، وسط حالة كبيرة من الحزن والتأثر بوفاة شقيقها.

وحرص عدد من النجوم على التواجد وعلى رأسهم الفنانة ميرفت أمين، التي لم تفارقها منذ وصولها العزاء.

حنان سليمان تعلن وفاة أخيها



وكانت قد أعلنت الفنانة حنان سليمان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن وفاة شقيقها، المهندس صبري حسن سليمان، الذي توفي إلى رحمة الله.



وقد أثارت هذه الأخبار الحزينة تعاطف الكثيرين من متابعيها ومحبيها، حيث عبرت عن حزنها العميق لفقدان شقيقها، الذي كان له دور كبير في حياتها.

وذكرت حنان في منشورها أنها ستستقبل العزاء غدًا الجمعة في مسجد الكويتي في زهراء المعادي، داعية الجميع للمشاركة في تقديم واجب العزاء والدعاء لشقيقها الراحل.