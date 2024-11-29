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أحمد جودة - القاهرة - لهذا السبب.. هاجر الشرنوبي تتصدر تريند جوجل

تصدر اسم الفنانة هاجر الشرنوبي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أثارت جدل متابعيها من خلال مشاركتها مجموعة من الصور، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

سبب تصدر هاجر الشرنوبي التريند

لقد تصدرت التريند بسبب مشاركتها صور لها برفقة ابنها وهي تقبله أثناء احتفالها بعيد ميلاده ال 13 حيث علقت على منشورها قائلة: "ابني حبيبي اللي شقيت وتعبت فيه 13 سنة، هفضل أحضنه وأبوسه حتى لما يبقي أب، وأى حد شايف في الصور دي أي عيب يروح يتعالج، واستعانة بالآية القرآنية "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا".

هاجر الشرنوبي وابنها

منشور الفنانة هاجر الشرنوبي

أحتفلت هاجر الشرنوبي بعيد ميلاد ابنها يوسف، حيث أعدت له تورتة مزينة بصورة اللاعب الشهير كريستيانو رونالدو، وعلقت على الصور قائلة: “كل سنة وأنت طيب يا أجمل ما في حياتي، أخويا وصاحبي وابني الغالي. كل سنة وأنت القوس الذي اخترق قلبي منذ يوم ولادتك، ابن عمري”.

أعمال الفنانة هاجر الشرنوبي خلال الموسم الرمضاني 2025

تشارك الفنانة هاجر الشرنوبي في بطولة مسلسل “حكيم باشا” للنجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، ويضم المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، وهايدي رفعت، والمسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.



آخر أعمال الفنانة هاجر الشرنوبي

و الجدير بالذكر أن هاجر الشرنوبي شاركت مؤخرًا في مسلسل “رحيل” المكون من 15 حلقة، والذي عرض الشهر الماضي على قناة ON، وجاء العمل من بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، ولبنى ونس، والمسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبد السلام.