انت الأن تتابع خبر صبا مبارك أمام اختيار مصيري بين غالية ورشيد في مسلسل وتر حساس الحلقة 25 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عرضت الحلقة 25 من مسلسل وتر حساس والذي تخوض بطولته الفنانة صبا مبارك إلى جانب الفنانة إنجي المقدم والفنان محمد علاء "جاميكا"، الذي يُعرض على قنوات أون وأون دراما بالتوازي مع منصة Yango Play متصدراً قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة، فضلا عن عرضه على منصة واتش ات الرقمية.

ورصد تحيا مصر أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 25،

حيث صبا مبارك التي تضطر للاختيار بين التنازل لطليقها عن حضانة ابنتها أو الانفصال عن رشيد الذي حاربت كل من حولها من أجله، فأيهما ستختار في النهاية؟

وتعيش سلمى "صبا مبارك" صراعاً جديداً بظهور طليقها علي "أحمد طارق" ووالد ابنتها غالية مرة أخرى وعودته إلى الحياة بعد أن اعتبره الجميع وعلى رأسهم غالية ميتاً، حيث تم الإعلان عن وفاته منذ سنوات، وذلك وفقاً لاتفاقه مع سلمى على ذلك حينها، بينما يذهب إلى أمريكا ليدخل المصحة هناك ويتعالج من الإدمان.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل وتر حساس

قبل ذهابه إلى أمريكا كان وصل إدمان علي إلى مراحل خطيرة، تعرضت خلالها حياة غالية وسلمى للخطر. لكنه يعود الآن ليطالب سلمى بحضانة غالية، خاصة وأن سلمى أصبحت متزوجة من رشيد، كما أن أمها غير مؤهلة لأن تتولى هي الحضانة لكونها مريضة قلب، لتجد سلمى بذلك نفسها بين نارين؛ إما التنازل عن حضانة ابنتها أو الطلاق من رشيد.

تفاصيل مسلسل وتر حساس