انت الأن تتابع خبر شاب أردني يلقب نفسه بملك جمال الأردن بعد وفاة أيمن العلي ويغضب الجمهور والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أحدث مشعل رمزي وهو تيكتوكر أردني بلبلة كبيرة وموجة من الغضب من قبل الجمهور بعد ان صرح انه اصبح ملك جمال الأردن بعد أيام قليلة من وفاة ملك جمال الأردن السابق أيمن العلي الذي صارع المرض حتى الدقائق الاخيرة من حياته.

ونشر مشعل رمزي مقطع فيديو، تحدث فيه انه ملك جمال الأردن الجديد، وهذا ما عرضه لموجة انتقادات من قبل الجمهور الذين اعتبروا هذا التصرف لا اخلاقي هدفه فقط اثارة الجدل ورفع نسب المشاهدات على حساب المقارنة مع الراحل أيمن العلي.