انت الأن تتابع خبر العرب بعد انتقاد طريقة قبلتها لإبنها .. هاجر الشرنوبي ترد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن نشرت الممثلة المصرية هاجر الشرنوبي صوراً تظهر احتفالها بعيد ميلاد إبنها، بحفل بسيط حضره أصدقاؤه وأثارت الجدل بالطريقة التي قبلت فيها إبنها الذي أصبح شاباً، ردت على هذه الإنتقادات فقالت عبر فيديو على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"مساء الخير يا جماعة، عايزة أتكلم عن حاجة مضايقاني جدًا، صحيت الصبح على كمية تعليقات مش طبيعية من ناس واضح إنهم مش طبيعيين، أنا منزلة صورة لابني وأنا ببوسه بمناسبة عيد ميلاده، وفجأة لقيت تعليقات زي: إيه لازمتها البوسة وتربية مش عارف إيه.

إيه المرض ده بجد مش لاقية تفسير للي بيتكتب غير في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا، يعني إيه المشكلة في صورة عيد ميلاده وأنا ببوسه بجد مش فاهمة الموضوع غريب جدًا، وأنا مش عارفة فين المشكلة، أنا بشوف تعليقات سلبية كتير، وبصراحة ما بدخلش أرد عليها ولا عمري عملت لايف، ولا طلعت أتكلم، لكن المرة دي الموضوع يخصني، ودي صورة لابني في عيد ميلاده، مش طبيعي إن الناس تدخل تكتب تعليقات سلبية بالطريقة دي، عايز تقول نصيحة ابعتها في رسالة لكن أنك تكتب بالطريقة دي قدام الناس، ده بشع بجد مش لاقية أي مبرر أو تفسير للي بيحصل غير إن فيه ناس عندها مشكلة عقلية، يعني إيه المخ ده يهيأ لهم إن صورة أم بتبوس ابنها حاجة غلط."