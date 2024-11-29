طارق الشناوي لـ آخر اليوم: خالد النبوي عارف أن لقب العالمية أونطة.. ونور ابنه هيبقى نجم شباك

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الناقد الفني طارق الشناوي خلال ظهوره في برنامج “آخر اليوم” مع الإعلامية سارة نخلة على قناة “هي”، أن الفنان خالد النبوي ممثل متميز بموهبته وثقافته، لكنه لم ينجح في أن يكون نجم شباك تذاكر على مر مشواره الفني.

وأوضح الشناوي أن الأفلام التي شارك فيها خالد لم تحقق الإيرادات التي تضعه في مصاف نجوم الشباك، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من النجومية تعتمد على قدرة الممثل على جذب الجمهور من خلال تواجده على الشاشة.

وأضاف الشناوي قائلًا: خالد النبوي مثقف وفاهم، وهو أول شخص يعرف أنه مش نجم عالمي وأن فكرة وصوله للعالمية أونطة. كلام بيتقال لكن مش حقيقي، وهو مدرك ده كويس.

وعلى صعيد آخر، أشار الشناوي إلى أن ابن خالد النبوي، الفنان نور النبوي، يمتلك مؤشرات واعدة ليصبح نجم شباك تذاكر في المستقبل. واستشهد بنجاح فيلمه الأخير “الحريفة”، الذي حقق إيرادات كبيرة، معتبرًا أن هذا النجاح يضع نور على طريق مختلف عن والده.