احمد العوضي يشوق الجمهور لمسلسله الجديد "فهد البطل".. رمضان 2025

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أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه، لمسلسله الجديد "فهد البطل"، المقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "العوضي" صورة تجمعه بـ الفنانة كارولين عزمي من كواليس تصوير العمل، وعلق عليها قائلًا:" فهد وسمارة الحتة، فهد البطل مسلسل يليق بكل إخواتي إن شاء الله".

منشور أحمد العوضي

أبطال وصناع مسلسل "فهد البطل"

مسلسل "فهد البطل"، من بطولة أحمد العوضي، كارولين عزمي، حجاج عبدالعظيم، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، صفاء الطوخي، ومن إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.