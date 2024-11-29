الثقافة تعلن عودة ترينالي مصر الدولي للجرافيك 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:32 صباحاً - من خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الأربعاء 27 نوفمبر، أعلن قطاع الفنون التشكيلية عودة تفعيل ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية كأحد أهم الفعاليات الدولية الفنية في مصر ومقرر افتتاحه منتصف شهر ابريل 2025 بقصر الفنون.

وكان الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة قد وجه منذ اللحظة الأولى لتوليه حقيبة وزارة الثقافة بالعمل الجاد لإعادة تفعيل كل الفعاليات الفنية الدولية المتوقفة منذ فترة، ووجه بدراسة كل الإمكانيات المتاحة من أجل تحقيق هذا الهدف.

وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي صرح الدكتور وليد قانوش رئس القطاع.. بأن عودة ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية هو خطوة مهمة لإثراء خريطة الفعاليات الفنية الدولية في مصر من خلال ذلك الحدث الفني الدولي، والذي توقف قرابة العشرين عاماً، كاشفاً أنه تم الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بتشكيل اللجان، كما تم اختيار الفنان الكبير الدكتور أحمد نوار رئيساً للجنة التحكيم الدولية.

وصرح الفنان الدكتور وائل عبد الصبور القوميسير العام للترينالي أن موضوع هذه الدورة هو " التواصل وتخطي الحواجز" للتأكيد على دور الفن الأساسي في خلق أرضية إنسانية مشتركة تتجاوز الحدود الجغرافية، واللغوية، والايدولوجية، موضحاً أنه تم التوافق على المواعيد المنظمة للدورة المرتقبة وتحديد 27/11/2024 للإعلان الرسمي وإطلاق الدعوة المفتوحة للمشاركة عبر الملحقات الثقافية بالسفارات، ووسائل التواصل، وإرسال الدعوات الشخصية لعدد من أهم فناني الطباعة حول العالم.

من جانبه أكد الفنان الدكتور هاني الأشقر قوميسير الجناح المصري على أهمية الترينالي لإعادة احياء فن الطباعة في مصر وتشجيع الفنانين على ممارسته. كما صرح بأن مشاركة الفنانين المصريين ستكون من خلال دعوات رسمية لفناني الطباعة الرواد والشباب.

تجدر الإشارة أن اللجنة العليا للترينالي تتألف من ا.د. وليد قانوش (رئيسا)، وعضوية كل من: ا.د. مجدي عبدالعزيز البيلي، ا.د. عزة محمد أبوا لسعود، ا.د. صلاح المليجي، ا.د. حمدي أبو المعاطي، ا.د. أحمد رجب صقر، ا.د. وائل عبد الصبور، د. هاني الأشقر، ، د. سلوى حمدي، ا. أحمد كمال الدين (أمين اللجنة)