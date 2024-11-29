بعروض فنية وورش إبداعية.. مسرح السامر يشهد احتفالية الثقافة بأعياد الطفولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:32 صباحاً - شهد مسرح السامر بالعجوزة، اليوم الخميس، احتفالية فنية ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بأعياد الطفولة، أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

عروض فنية تبرز مواهب الأطفال

استهلت الفعاليات بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض مشترك بين مدرسة "بم بم" للتربية الفكرية ومدرسة "المنيرة الابتدائية الجديدة"، حيث قدم الأطفال استعراضات مبهجة مثل "ارفع راسك فوق" و"قلبي يا غاوي"، وأداء استعراضي بعنوان "شمندورة" قدمته مدرسة المنيرة الجديدة، وأسعدت فرقة العرائس التابعة لقصر ثقافة المنيا الجمهور بعرض ممتع بعنوان "التفكير الذكي"، وذلك بحضور د. جيهان حسن، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، عبير شلتوت مدير قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى، فاطمة تمساح مدير إدارة الفنون التشكيلية بثقافة الطفل، رضوى القصبجي مدير إدارة المسرح بثقافة الطفل.

أما فريق أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية، فقدم لوحات استعراضية متنوعة منها أوبريت وطنى، البمبوطية، جرس الفسحة، الصعيدي، بنات إسكندرية، الفرح السكندري، النوبي"، و اختتمت العروض باستعراض جماعي بعنوان "يا بلدنا يا حلوة" بقيادة الفنان مصطفى أحمد عبده، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وبمشاركة متميزة قدمت فرقة كورال أطفال بورسعيد بقيادة محمد نصر مجموعة من الأغاني والمقطوعات الموسيقية المتميزة منها "100 سنة سينما، كاميرا فى الملعب، قارئة الفنجان"، إضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية والاستعراضية، منها "أبويا وصاني، معانا ريال، يادنيا سمعاني، عندى بغبغان أبو زعزيع".

ورش إبداعية تجمع بين التوعية والفن

إلى جانب العروض، تضمنت الاحتفالية مجموعة من الورش الفنية والإبداعية التي نُفذت بإشراف قصر ثقافة الطفل، وأتوبيس الفن الجميل، وهي ورشة تنفيذ مطويات "أمنيات وحقوق أطفالنا" قدمتها د. أميرة سعد، حيث تناولت الورشة التوعية بحقوق الطفل في إطار إبداعي، وشارك الأطفال في كتابة رسائل تعبر عن أحلامهم.