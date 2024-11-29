لهذا السبب.. ويزو تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت ويزو مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه بسبب حلولها ضيفة في بودكاست "فايق ورايق" الذي يقدمه الإعلامي ابراهيم فايق وكشفت العديد من التصريحات عن حياتها الفنيه والشخصيه.

و من تصريحتها تحدثت ويزو عن بدايتها وقالت كنت أقدم عروض في مركز الإبداع، واتصل بي مصطفى خاطر ليخبرني عن برنامج جد جدًا مع أشرف عبدالباقي الذي كان يرغب في أن أشارك في حلقة معه تعمتد على البنات، وكان أجرى وقتها ألف جنيه، وبعدها بدأنا تياترو مصر واستكملت مشواري وكنت بقلد نبيلة عبيد في الراقصة والسياسي في صغري وكان من الأفلام التي تجذبني جدًا، خاصة أنني أحب الرقص وكنت أقدم الاستعراضات وقت دراستي في الصف الأول الإعدادي.

و عن عمليات التكميم قالت، بارفض الفكرة دي ومتصالحة مع وزني الزائد، لأني باخاف من العمليات وبعد عملية الولادة مش ممكن أخضع لعمليات تاني».

و تحدثت عن حبها للتعليم والدراسه قائله، أنا كنت بعشق المدرسة، أنا لما اتعاقب ماتدونيش المدرسة، كنت ببقى عايزة اهرب من البيت اروح المدرسة، بلاقي نفسي فيها، كنت طول عمري أطول واحدة وأعرض واحدة في الفصل، لدرجة إن ماما كانت بتخاف تاخدني معها الشغل عشان هتحسد، كنت بخلص سندويتشاتي في أول حصة، وكنت في ابتدائي، اطلع لأختي في اعدادي اسألها معاك سندويتشات؟ وكان لعبي كله مع الولاد عشان البنات بتتقمص وتعيط، كنت بمسك الولاد اخبطهم في بعض، وطلعوا عليّ في 5 ابتدائي اسم "ماما عضلات".

و تابعت حديثها قائله والله العظيم كنا بنجيب مجموع في التسعينيات، 97 و98%، بس ماما مكنش بيعجبها كانت بتقول لنا الـ3% راحوا فين؟ لحد ما جبت لها 85% في أولى إعدادي سكتت، هي ضبطتني بعدها ورجعت تاني، كان وقتها بتحدفنا بالكراريس، كبرنا، بكف ايديها كدة تدينا.