نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحتفال بأعياد الطفولة ضمن فعاليات متنوعة بثقافة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت المواقع الثقافية بالجيزة، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ، نائب رئيس الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة.

الاحتفال بأعياد الطفولة

احتفى الفرع بأعياد الطفولة، داخل العيادات الطبية بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، حيث قدمت د.دينا مغيث ورشة فنون تشكيلية لتعليم تقنيات فن الطباعة بالاستنسيل، وأخرى للتعبير عن عيد الطفولة بالرسم والألوان، بمشاركة نهى خليل، وولاء محمود، كما تفاعل الأطفال مع عرض المهرج الترفيهي، الذي تضمن ألغازا وألعابا حركية ومسابقات، مع توزيع هدايا رمزية للمشاركين، وقدمه الفنان محمود خلفاوي.

مسابقات ثقافية وعروض فنية

وضمن احتفالات بيت ثقافة كرداسة بأعياد الطفولة، نظم الموقع مجموعة من الأنشطة مع طلاب مدرسة حاتم الطائي، تضمنت مسابقة ثقافية، قدمتها مديرة الموقع ريهام عزوز، مع ورشة طباعة زخرفية باستخدام بالاستنسيل، بجانب عرض فني للتنورة التراثية، للفنان سيد المصري، وفقرة ترفيهية لعرض عرائس الماريونت، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية "رسم وتلوين" نفذتها هبة الله سمير مع رواد جمعية رعاية مرضى شلل الأطفال، وذلك ضمن أنشطة مكتبة امبابة.

وشهدت الفعاليات المقدمة بثقافة الجيزة برئاسة كرم ربيع، ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، محاضرة لبيت ثقافة أوسيم مع طلاب مدرسة السادات، تناول خلالها الباحث محمود ماهر، أهم المشروعات القومية في مصر، ودورها في دعم الاقتصاد المصري، وجلب الاستثمارات الخارجية، وتزامنا مع اليوم العالمي لمرض السكر، ناقشت هويدا علي -أخصائي ثقافي بمكتبة الكوم الأحمر، أهمية اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط الرياضي، للوقاية من مرض السكر.

وفي بيت ثقافة البراجيل، قدم الشيخ طاهر عبد الرؤوف الواعظ بأوقاف الجيزة، لقاء حول أهمية السلام في المجتمع، وعلاقته بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقيام الحضارات، كما أقامت حنان عاطف ورشة فنون تشكيلية من ورق الفوم الملون.