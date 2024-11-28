حمادة هلال يتصدر التريند.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان حمادة هلال تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد وفاة والد زوجته أول أمس الثلاثاء، وتشييع جثمانه أمس الأربع.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في تشييع جثمان والد زوجة حمادة هلال، من جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

حمادة هلال



آخر أعمال الفنان حمادة هلال



شارك الفنان حمادة هلال في مسلسل المداح 4 "أسطورة العودة"، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "المداح4"



والجدير بالذكر أن مسلسل المداح 4 شارك في بطولته نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان حمادة هلال، سهر الصايغ، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، وآخرين.