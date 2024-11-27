نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صوت عبقري".. تامر حسين يوجه رسالة لرامي صبري بعد أزمته مع ويجز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الشاعر والملحن تامر حسين دعمه للفنان رامي صبري عقب الأزمة الأخيرة التي نشبت مع مغني الراب ويجز، حيث بدأت الأزمة بتصريحات تلفزيونية للفنان رامي صبري، حيث أشار إلى أنه يجد صعوبة في فهم كلمات مغنيين الراب، إضافة إلى إنه اعتبر نفسه من بين أهم خمسة مطربين في مصر، ورد ويجز على هذه التصريحات قائلًا إن رامي صبري لا يحتل المرتبة الأولى، بل المرتبة 19 في ساحة الغناء.

الشاعر والملحن تامر حسين



منشور تامر حسين

ووجه تامر حسين رسالة للفنان رامي صبري من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، قال من خلاله: "شهادتي فيك مجروحة يا رامي صبري أنت صوت عبقرى مش محتاج رأيي وشهادتي وكل سنة عندك وانت ناجح ومكسر الدنيا ولسه شايف ترتيب أنغامى أنت رقم ٢ ف الإستماع بعد الهضبة ألبوم مكانك وفى الصدارة".

منشور الشاعر والملحن تامر حسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك



وتابع "تامر حسين":"تصريح مش موفق مِن ويجز رغم انى شفت له أكتر من لقاء كان راجل مُثقف ومُهذب جايز يكون واخد على خاطره ُ أو فِهم كلامك غلط انما الأرقام اللى قالها مش أرقامك ولا الطريقة مُناسبه وإنت الكبير ياروما".