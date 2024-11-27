نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز الحاضرين في جنازة حماه الفنان حمادة هلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن على الحضور إلى مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، لمساندة الفنان حمادة هلال في رحيل والد زوجته، وكان من بين هؤلاء الحاضرين الفنان محمد لطفي، والفنان أحمد عصام، والكابتن إبراهيم حسن والداعية والمنشد مصطفي عاطف والموزع أحمد عادل.

منشور حمادة هلال



وكان الفنان حمادة هلال، قد أعلن أمس عن رحيل والد زوجته بكلمات مؤثرة من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب منشورا قال فيه: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"، صدق الله العظيم، توفى إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوى، اللهم أسكنه فسيح جناته، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب.

منشور زوجة حمادة هلال

وكانت أسما سميح زوجة الفنان حمادة هلال قد وجهت رسالة مؤثرة لمتابعتها قبل رحيل والدها، من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتبت: أصعب ما سمعت في حياتي كان كلام الدكاترة النهارده عن حالة بابا أنا بكتب اللي في قلبي وكلي رضا بقضاء الله أيا كان رغم كل الألم والحسرة والوجع إلا إني لن أفقد الأمل في الله ولو للحظة.