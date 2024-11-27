نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ومكان جنازة والد زوجة حمادة هلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان حمادة هلال، اليوم لتشييع جثمان والد زوجته الذي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء، وذلك عقب صلاة الظهر، من جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، حيث أعلن أمس عن موعد جنازة حماه الراحل من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب حمادة هلال عبر خاصية الاستوري:"بإذن الله ستقام صلاة الجنازة على روح حمايا المرحوم المهندس سميح توفيق عقب صلاة الظهر، من جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس".

آخر أعمال حمادة هلال



وكان آخر أعمال الفنان حمادة هلال الفنية، هو مسلسل المداح 4 "أسطورة العودة"، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "المداح4"



والجدير بالذكر أن مسلسل المداح 4 شارك في بطولته نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان حمادة هلال، سهر الصايغ، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، وآخرين.