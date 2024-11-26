صالح عبد النبي يكشف عن كواليس تصوير الجزء الثالث من "كامل العدد"

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان صالح عبد النبي جمهوره تفاصيل أول يوم تصوير للجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد" المنتظر عرضه في رمضان المقبل.

ونشر صالح عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" صورًا تجمعه بنجوم العمل، معلقًا: "أول يوم تصوير مسلسل رمضان إن شاء الله كامل العدد"، وأضاف: "سعيد جدًا بالشغل مع النجوم الكبار اللي كان بالنسبة ليا حلم أوقف جمبهم".

شخصية "يزبك" تستمر في الجزء الثالث

صالح عبد النبي سبق وأن جسد شخصية "يزبك"، طليق دينا الشربيني ووالد أمينة وشريف، خلال الجزئين الأول والثاني من المسلسل.

وأعلن صالح عن سعادته البالغة بمواصلة تقديم هذه الشخصية، حيث نشر صورة من سيناريو العمل عبر صفحته على "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "فرحتي لا توصف بانضمامي لفريق عمل كامل العدد الجزء ٣ في رمضان إن شاء الله".

قصة المسلسل ومفاجآت جديدة في الجزء الثالث

تدور أحداث المسلسل حول قصة حب تجمع بين "أحمد"، طبيب التجميل، و"ليلى"، صاحبة مشروع مستحضرات تجميل، حيث يواجه الثنائي تحديات عائلية تقف عقبة في طريق زواجهما.

ومع ذلك، يتحديان الظروف ويبدآن حياة جديدة مع أطفالهما، ما يفتح المجال أمام تطورات درامية وأحداث مشوقة ينتظرها الجمهور في الجزء الجديد.

أبطال العمل وفريق الإنتاج

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم: إسعاد يونس، تميم عبده، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، وحمزة دياب.

العمل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

ترقب جماهيري للجزء الثالث

يحظى مسلسل "كامل العدد" بشعبية كبيرة بين الجمهور، إذ نجح في جذب الأنظار خلال الجزئين الأول والثاني بأحداثه الشيقة وشخصياته المحبوبة.

وينتظر عشاق الدراما المصرية بشغف عرض الجزء الثالث لمعرفة ما سيحدث بين أحمد وليلى، وكيف ستتطور علاقتهما مع أبنائهما وسط الأزمات العائلية