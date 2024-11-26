انت الأن تتابع خبر الحكم على سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة في مصر حكمها بحق المطرب الشعبي سعد الصغير، بتهمة حيازة المواد المخدرة خلال وجوده في مطار القاهرة الدولي، بقصد التعاطي.

وقررت المحكمة معاقبة سعد الصغير، بالمشدد 3 سنوات، وغرامة 30 ألف جنيه عن التهمة الأولى، وبراءة عن التهمة الثانية.

وفي وقت سابق، وجّهت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة في مصر، المنعقدة بالعباسية سؤالًا للمطرب الشعبي سعد الصغير المتهم بحيازة المخدرات في هيئة 9 سجائر فيب تحتوي على الحشيش والترامادول، والتي عثر عليها داخل حقائبه بمطار القاهرة خلال عودته من أمريكا، قائلة: انت كان معاك مخدرات في الشنط وانت راجع من أمريكا يا سعد.؟.

وأجاب سعد الصغير على سؤال هيئة المحكمة بحيازته للمخدرات داخل حقائبه بالإنكار، وقال: محصلش وأنا مكنتش أعرف أن فيها مخدرات، دول كام سيجارة إلكترونية حد كان اداهملي هدية، وأنا معرفش إن فيهم حشيش.

ووجهت المحكمة سؤالا آخر لسعد الصغير عن تهمة تعاطيه المواد المخدرة من الحشيش والترامادول، وأجاب سعد: أنا مش بشرب حتى السيجارة، ولو بشرب حشيش اعدموني، أنا بتعاطى ترامادول عشان عيان ومعايا شهادة طبية تثبت صحة كلامي.

وتعود تفاصيل القضية، إلى فجر يوم 10 سبتمبر الماضي في تمام الساعة 1:30 صباحًا، خلال وجود المطرب الشعبي سعد الصغير داخل صالة رقم 3 وصول دولي بمطار القاهرة، حال عودته من ولاية تكساس بأمريكا عقب انتهائه من إقامة حفلتين داخل الولاية.

وعقب إجراء التفتيش الجمركي له داخل المطار، عثرت الأجهزة الجمركية على حقيبة بداخلها 19 جهاز سجائر إلكرتونية -فيب- من ضمنها 9 أجهزة اشتبه فيها لخروج رائحة منهم على غير المألوف، وهو ما دفعهم للتحفظ على المطرب سعد الصغير وتحريز تلك الأجهزة التسعة لمعرفة ما بداخلهم.