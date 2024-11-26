منة فضالي تبدأ تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "سيد الناس"

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أحمد جودة - القاهرة - تخوض الفنانة منة فضالي تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل يأتي "سيد الناس"، والذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان للعام المقبل 2025.

منة فضالي تبدأ أولى تصوير مشاهدها في مسلسل سيد الناس

من جانبه بدأت الفنانة منة فضالي في تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "سيد الناس"، حيث نشرت صورة من كواليس التصوير، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك، وعلقت قائلةً: "توكلنا علي الله دعواتكم سيد الناس رمضان ٢٠٢٥".

منشور الفنانة منة فضالي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

آخر أعمال الفنانة منة فضالي

الفنانة منة فضالي شاركت في بطولة مسلسل "محارب" الذي تصدر حسن الرداد بطولته، وجرى عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، حيث ينتمي العمل إلى نوعية الدراما الاجتماعية المشوقة، حيث يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ومنة فضالي قدمت أداءً لافتًا ضمن فريق العمل، مما أضاف إلى نجاح المسلسل الذي حظي بتفاعل جماهيري كبير.

أبطال مسلسل محارب

جدير بالذكر أن مسلسل محارب شارك في بطولته نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان حسن الرداد، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، منة فضالي، سلوى عثمان، عابد عناني، تامر عبد المنعم، نيرمين الفقي، محمود ياسين جونيور، وآخرين من النجوم المتميزين، والمسلسل من إخراج شيرين عادل.