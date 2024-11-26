"كل سنة وانت طيب يا سيد الناس".. أحمد سعد يهنئ شقيقه عمرو بعيد ميلاده

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان أحمد سعد على تهنئة شقيقه، الفنان عمرو سعد، بمناسبة عيد ميلاده عبر رسالة مؤثرة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، حيث عبر أحمد عن حبه الكبير لشقيقه، مشيدًا بدوره كداعم وصديق في حياته، مما أثارت التهنئة إعجاب الجمهور الذين أشادوا بالعلاقة القوية بين الأخوين.

تُظهر هذه الرسالة جانبًا عائليًا وإنسانيًا نادرًا في حياة النجوم، حيث دائمًا ما يُعبر كل من أحمد وعمرو عن فخرهما المتبادل وحرصهما على دعم بعضهما البعض في مشوارهما الفني والشخصي.

رسالة أحمد سعد لشقيقه عمرو سعد



نشر أحمد سعد صورة تجمعه بشقيقه الفنان عمرو سعد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك"، وعلق قائلًا: "أخي العزيز لازم تعرف إني مهما اتعلمت هفضل محتاج أتعلم منك ومهما كبرت وعليت ونجحت هتفضل بالنسبالي الأكبر والأعلى والأعظم، كل سنة وانت طيب يا سيد الناس".

منشور أحمد سعد عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك

مشاركة عمرو سعد في جلسة حوارية في مهرجان القاهرة السينمائي



شارك الفنان عمرو سعد في جلسة حوارية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث ناقش رؤيته الفنية وتجربته في السينما العربية، تحدث عن مراحل تطوره كممثل، وتحديات الأعمال السينمائية في المنطقة، وتأثيرها على المجتمع، كما أجاب عن أسئلة الجمهور حول خططه المستقبلية، مشيرًا إلى أهمية التجديد في صناعة الأفلام.

الجلسة شهدت تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين، وأكد عمرو سعد على حرصه في اختيار أدواره بدقة ليقدم قصصًا ملهمة تترك أثرًا إيجابيًا لدى الجمهور.