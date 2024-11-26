حمادة هلال يثير الجدل بحديثه عن الحسد

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أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان حمادة هلال حالة من الجدل بعد حديثه عن تأثير الحسد على حياة الأشخاص، مشيرًا إلى أنه واجه تجربة شخصية حين أصاب أحد أفراد عائلته بمرض بسبب الحسد، وأكد حمادة أن الحسد يمكن أن يكون له تأثير سلبي كبير على حياة الناس، داعيًا إلى الحذر من أعين الحاسدين واللجوء إلى الله بالدعاء والتحصين، منشوره لاقى تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن تضامنهم معه وأهمية التحصين الديني، بينما انتقد آخرون إرجاع الأحداث إلى الحسد.



منشور حمادة هلال

حمادة هلال شارك متابعيه على إنستجرام صورة لوالد زوجته، الذي يعاني من أزمة صحية شديدة، وعبّر عن استيائه من الحسد كسبب وراء المرض. دعا الجمهور للتضرع إلى الله من أجل شفاء حماه، معلقًا: "حسبي الله ونِعم الوكيل في كل حاسد، الله يشفيك ويعينك"، كما أضاف تمنيات بأن يعود الأذى على الحاسدين، مشيرًا إلى صبر حماه في مواجهة المحنة.

منشور حمادة هلال عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

آخر أعمال الفنان حمادة هلال

شارك الفنان حمادة هلال في مسلسل المداح 4 "أسطورة العودة"، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024.

أبطال مسلسل المداح

جدير بالذكر أن مسلسل المداح 4 شارك في بطولته نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان حمادة هلال، سهر الصايغ، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، وآخرين.